Неизбежное зло. Абир Мукерджи (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Неизбежное зло» Абира Мукерджи продолжает детективный цикл про капитана Уиндема и сержанта Несокрушима, расследующих преступления в Калькутте начала ХХ века. Индия, 1920-е. В сказочно богатом королевстве Самбалпур, казалось бы, все спокойно: там обитают слоны и тигры, находятся алмазные рудники и прекрасный Дворец Солнца. Однако когда наследника престола убивают, обнаруживается, что эту маленькую страну разрывает большой конфликт. Теперь капитану Уиндему и сержанту Банерджи, прозванному Несокрушимом, предстоит расследование убийства сына махараджи. Убитый принц Адир был модернизатором, чьи взгляды и романтические отношения не имели большой популярности среди религиозных групп, в то время как брат Адира – теперь первый в очереди на трон – кажется беспомощным легкомысленным плейбоем. В отчаянном стремлении разгадать тайну убийства Уиндем и Банерджи попадают в опасный мир со своими правилами, где идут игры власти, влияния и обмана, а проигравшие расплачиваются жизнями. Героям необходимо найти убийцу как можно скорее – пока тот не нашел их.





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