Недотепа. Сергей Лукьяненко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Нелегко придется юному герцогу, желающему отомстить узурпатору и вернуть себе трон. Ведь есть так много путей, чтобы добиться справедливости! Стать оруженосцем могущественного рыцаря и научиться владеть оружием. Напроситься в ученики к волшебнику… Потребовать справедливости у верховного короля. Или пытаться все сделать сразу? А еще придется подружиться с бродячими актерами, обзавестись личной феей… очень маленькой, питающейся пыльцой… А еще – сразиться с коварными магами-витамантами, влюбиться в прекрасную княгиню Тиану, спасти ее из плена и случайно превратить… ой, нет, этого лучше не рассказывать! Но к королю за справедливостью все равно идти придется! А ведь король не обязан быть справедливым, это вовсе не его работа. Но справедливость будет восстановлена! И все станет хорошо. Даже лучше, чем можно было подумать. Остается последний вопрос – что делать дальше?



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