Недоросль. Бригадир. Денис Фонвизин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Не хочу учиться, хочу жениться" – крылатая фраза из комедии «Недоросль». Но во времена автора слово «недоросль» вовсе не несло комедийного смысла. Оно обозначало «не доросшего» до службы отрока. Так в чем комедия? В пьесе «Бригадир» действие разворачивается в доме советника, к которому пожаловал бригадир сватать своего сына. Вся атмосфера в доме пронизана интригами: невеста влюблена в другого, жених слишком тесно сошелся с будущей тещей, советник неравнодушен к бригадирше. «Ежели ж это правда …, здесь влюблены все до единого». Всех ли разоблачит Фонвизин?



Недоросль слушать на видеосервисе Wink.