НЕДОМУЖИКАМ вход воспрещен. Как оставить нездоровые отношения в прошлом. Аня Гучи (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Преобразуйте свою боль в начало мощной трансформации и яркой, счастливой жизни! Дорогой читатель! Вы держите в руках мою книгу, в которую я вложила частичку себя. Это реальная история одной девушки, которая прошла тяжелый жизненный путь и на своем примере показала, что «не важно, что случилось, важно, что ты сделал». Я хочу, чтобы вы, прочитав эту книгу, поняли, что данность не определяет твою жизнь, что все поправимо и любые сложности можно преодолеть, если верить в себя и знать, куда и зачем ты идешь. Эта книга о дороге жизни, несправедливости и жестокости этого мира, сломанных судьбах, большой боли родителей и детей, об ответственности и ее избегании, о безысходности, трагической вине, прощении – о том, о чем не принято и стыдно говорить, но уже невозможно молчать. Книга о #недомужиках, о том, как они ломают жизни женщин и детей. Эта книга о том, что боль – это не конец пути, а начало трансформации!



#НЕДОМУЖИКАМ вход воспрещен слушать на видеосервисе Wink.