Нечто в воде. Кэтрин Стэдмен (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР БЕСТСЕЛЛЕР № 1 NEW YORK TIMES ТРИЛЛЕР ОТ ЗВЕЗДЫ СЕРИАЛА «АББАТСТВО ДАУНТОН» ФИНАЛИСТ ПРЕМИИ INTERNATIONAL THRILLER WRITERS AWARDS НОМИНАНТ ПРЕМИИ «ВЫБОР GOODREADS» ОДНА ИЗ КНИГ ГОДА ПО ВЕРСИИ GLAMOUR И NEWSWEEK ВЫБОР КНИЖНОГО КЛУБА РИЗ УИЗЕРСПУН Вы когда-нибудь задумывались, сколько нужно времени, чтобы выкопать могилу? Не гадайте. Целая вечность. Любую цифру, пришедшую вам в голову, смело умножайте на два. А начиналось все с прекрасного медового месяца… Эрин и Марк – молодожены. Она – амбициозный режиссер, он – не менее амбициозный специалист по инвестициям. Их ждало блестящее будущее, пока Марк внезапно не потерял работу. Отношения пары дали трещину, но они были уверены, что свадебное путешествие в тропический коралловый рай, на остров Бора-Бора, все исправит. А потом, занимаясь дайвингом, они обнаружили нечто в кристально чистой воде Тихого океана… Нечто, поставившее их перед ужасным выбором. Эрин и Марк думают, что это останется между ними. О, как они ошибаются… Их решение запустит цепную реакцию шокирующих событий. Их выбор перевернет жизнь новоиспеченных супругов с ног на голову. И он не будет ни последним, ни самым жутким… Триллер, ставящий под сомнение надежды, за которые мы отчаянно цепляемся, проверяющий на прочность наши хрупкие перед искушениями идеалы, сталкивающий лицом к лицу с той ложью, которую мы любим твердить самим себе.

«Психологический триллер, захвативший меня с первой страницы. Неистовое чтение, просто не оторваться».– Риз Уизерспун «Триллер с искусно нагнетаемым напряжением, который проглатываешь залпом. Отличный баланс остроты, темпа и пищи для ума».– New York Times «Достойно самого Хичкока».– Sunday Times «Восхитительный пейдж-тернер».– New York Post «Невероятно захватывающе».– Entertainment Weekly «Угроза и количество неверных шагов растут с дикой скоростью».– Publishers Weekly «Черня жемчужина мира триллеров».– Kirkus Reviews «Будоражит и заставляет задуматься».– Райли Сейгер «Чистый адреналин».– Эрин Келли



