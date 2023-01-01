Нечистая сила (часть 4-я). Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн

Самой заветной мечтой Валентина Саввича Пикуля было увидеть опубликованным полный текст рукописи «Нечистая сила». Лед тронулся только в 1988 году. Красноярское книжное издательство предложило издать роман «У последней черты», на что Пикуль предложил опубликовать «еще неизвестный до того времени роман „Нечистая сила“. Срочно была сделана ксерокопия, и рукопись пошла в далекий Красноярск. Пока сибиряки работали над рукописью, из воронежского журнала „Подъем“ пришел запрос на публикацию книги, что и было осуществлено, начиная с первого номера за 1989 год. Их земляки из Центрально-Черноземного книжного издательства тоже заинтересовались многострадальным романом и, получив от автора «добро», выпустили двухтомник «Нечистой силы» тиражом 120 тысяч экземпляров. В том же 1989 году 100-тысячным тиражом книга вышла в Красноярском книжном издательстве. Роман расхватывали моментально. Ожила, казалось бы, уже давно забытая фраза «Книга – лучший подарок». С тех пор прошло уже много лет. Пышные фразы рецензий увяли, а интерес к книге не ослабевает. Теперь у вас есть возможность познакомиться и с аудиоверсией этого замечательного произведения.



Нечистая сила (часть 4-я) слушать на видеосервисе Wink.