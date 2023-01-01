Нечистая сила (часть 3-я). Валентин Пикуль (книга, 2020) слушать онлайн

После выхода сокращенной версии «Нечистой силы» в журнале «Наш современник», состоялось заседание секретариата правления СП РСФСР, где публикация романа была признана ошибочной. По существу, секретариат того времени осуществлял акцию дискредитации не только «Нечистой силы», но и всего творчества В. Пикуля. В одном из писем Валентин Саввич так выразил свое состояние: «Живу в стрессах. Меня перестали печатать. Как жить – не знаю. Писать хуже не стал. Просто не нравлюсь советской власти…» Из многих библиотек стали изымать остатки «Нашего современника» с публикацией романа. И все же основная масса журналов была куплена читателями, книга пошла по рукам, начала свою жизнь. При составлении релиза использованы материалы и комментарии А.И. Пикуль



Нечистая сила (часть 3-я) слушать на видеосервисе Wink.