Нечисть по найму. Елена Малиновская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Говорят, кошки – умные существа. Они тихо крадутся на мягких лапках и за милю обходят любую опасность. Говорят, кошки – хитрые существа. Они без проблем выберутся из трудной ситуации. Жаль, что я нечисть и кошкой являюсь всего наполовину. Только такая неправильная кошка могла попасть в руки заклятого врага и заключить с ним договор. Теперь мне предстоит рискованный поход в компании храмовника и его странного сына к спящему кругу мертвых. Но тревожить покой мертвых небезопасно. Остается надеяться, что у меня, как у любой нормальной кошки, девять жизней. Одной может не хватить…



Нечисть по найму слушать на видеосервисе Wink.