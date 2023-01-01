Небытие. Ковен. Андрей Респов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Конец игровой реальности. Мир утратил своих электронных Богов. Четыре такие разные и неизменно прекрасные женщины в новой реальности Небытия. Что ждeт их в Мире, в котором мужчины могут лишь научится магии, а будущие Ведьмы Ковена обладают ей от рождения… Героини: девушка Инфа со звeздного Ковчега, орчанка и Ведьма Гергудрун Неистовая, бывшая Богиня Тeмных Эльфов Лоос и огнерождeнная дочь народа Шаранг Ардара. Небытие прогнeтся под них… А мы посмотрим.



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