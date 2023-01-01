Небоскребы магов. Гай Юлий Орловский (книга, 2020) слушать онлайн

Студия МедиаКнига представляет аудиокнигу знаменитого современного российского писателя-фантаста Гай Юлия Орловского «Небоскребы магов» – шестую в серии "Юджин – повелитель времени. Глерд Юджин, известный в мире меча и магии как Улучшатель, не желает довольствоваться ролью улучшателя прялок, он намерен перестроить целое королевство. Для начала… И совершенно не важно, сколько в нем колдунов и магов. А еще глерд Юджин планирует усилить свою роль, ведь неограниченная власть – это неограниченные возможности. …И хотя пистолет – веский аргумент в споре с разбойниками на лесной дороге, для королей пора искать более весомые доводы! Аудиокнига от создателя легендарного цикла «Ричард Длинные Руки»! Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )



Небоскребы магов слушать на видеосервисе Wink.