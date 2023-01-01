Небесный шаг (11 арка). Максим Андреевич Зарецкий (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Небесный шаг» – фантастический роман Максима Зарецкого, одиннадцатая книга одноименного цикла, жанр героическое фэнтези, приключения, боевое фэнтези. Атолл человеческого влияния вот-вот захлестнёт вихрь истребительной войны. Мастер боевых искусств Сонг должен сделать всё, чтобы предотвр�атить неизбежное и остановить прорывающуюся к центру Высших миров пустоту.



Небесный шаг (11 арка) слушать на видеосервисе Wink.