Небесный шаг (11 арка). Максим Андреевич Зарецкий
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Небесный шаг (11 арка). Максим Андреевич Зарецкий

Небесный шаг (11 арка). Максим Андреевич Зарецкий (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фэнтези589 мин16+

Сюжет

«Небесный шаг» – фантастический роман Максима Зарецкого, одиннадцатая книга одноименного цикла, жанр героическое фэнтези, приключения, боевое фэнтези. Атолл человеческого влияния вот-вот захлестнёт вихрь истребительной войны. Мастер боевых искусств Сонг должен сделать всё, чтобы предотвратить неизбежное и остановить прорывающуюся к центру Высших миров пустоту.

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Жанры
Фэнтези

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