Небесный Артефактор. Антон Демченко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Остались позади тяжелые годы на «китовом» кладбище разоренного Меллинга и приключения в небесах над Италией. Жизнь вроде бы вошла в свою колею, и не надо никуда торопиться. Идут экзамены в штурманском училище, работа над артефактами приносит неплохой доход, а на верфях Китеж-града строится заказанный дирижабль. Но не в привычках сильных мира сего отказываться от куска, проплывающего мимо их рта. Мирный Новгород оказывается не таким уж безопасным местом, и здесь приходится опасаться не только охотников за меллингскими секретами и обычных уличных бандитов, но и напыщенных снобов из Золотых поясов, очень не любящих конкурентов, особенно если те не могут похвастаться происхождением. Впрочем, когда это Кирилл отступал перед трудностями? Есть цель и мечта, а остальное побоку!



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