Неадекват. Александр Варго (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Сборник из пяти повестей, после которых вы вряд ли сможете спокойно спать ещё долгое время. Описанный в этих произведениях ужас потрясёт вас до глубины души. Не стоит, конечно, забывать, что все события вымышленные и все совпадения случайны. Оглавление: 1. Анечка 2. Достал 3. Неадекват 4. Нелюд�ь 5. Татуировка Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань.



Неадекват слушать на видеосервисе Wink.