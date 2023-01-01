Не все леди хотят замуж. Игра Шарлотты. Диана Соул (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Не все леди хотят замуж. Игра Шарлотты» – фантастический роман Дианы Соул, жанр любовное фэнтези. Пять невест на одного принца – это слишком много. Но что поделать, если вакантное место будущей королевы слишком желанно для всех, кроме Шарлотты де Вуар – лучшей шпионки его величества, графини и просто красавицы. Впрочем, она и не претендует. На этот отбор Шарлотта приехала с особым заданием: любыми путями выдать свою подопечную принцессу Клару за принца. Вот только есть две беды – конкурентки не желают сдаваться, а принц проявляет куда больше интереса к самой Шарлотте.



Не все леди хотят замуж слушать на видеосервисе Wink.