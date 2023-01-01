Не все дракону ведьма. Наталья Мазуркевич (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

«Не все дракону ведьма!» – роман Натальи Мазуркевич, входит в цикл «Балиар», жанр любовное фэнтези, юмористическое фэнтези. Чтобы спасти подругу и разобраться в ее прошлом, мне пришлось поехать за море. В страну древних легенд, что давно стали детскими сказками про принцесс и драконов. Хотя по�стойте! В алхимических трактатах до сих пор упоминается драконья чешуя! А алхимики – не те люди, кто готов верить в сказку. Значит ли это, что драконы существуют, а благородные виеры нагло врут своим гостям? Определенно, это нуждается в проверке. Разве я могу допустить, чтобы моя кузина вышла замуж за лжеца, да еще и чешуйчатого?!



Не все дракону ведьма слушать на видеосервисе Wink.