Не угрожай боссу, опасно!. Маргарита Светлова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Маргариты Светловой – «Не угрожай боссу, опасно!», четвертую в серии «Опасные боссы». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Сашей Брежневой. Цикл «Опасные боссы». Книга четвeртая. История Глеба и Люды. Если бы я знала, что потаeнные желания сбываются, то никогда бы не мечтала о властном мужчине, о которых пишут в романах. Если бы знала, что и комментарии к таким книгам могут выйти боком – никогда бы их не писала. И самое главное, ни в коем случае нельзя угрожать таким мужчинам— расплата неминуема. Нет ничего страшнее закоренелого холостяка, который вдруг осознал, что ты – его судьба! Решила усложнить ему задачу? А вот это зря! Последствия буду впечатляющие. Или… Внимание! 18 Содержит ненормативную лексику и эротические сцены. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Не угрожай боссу, опасно! слушать на видеосервисе Wink.