Не торопитесь посылать резюме. Джеффри Фокс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Серия «Коротко и по делу» Поиск работы – всегда занятие непростое, а тем более поиск работы «вашей мечты». По мнению автора, недостаточно обратиться в бюро по трудоустройству или разослать резюме. Нужны план и комплекс маркетинговых мероприятий, включающий изучение компаний, написание писем, подготовку к собеседованию, денежную оценку своей ценности для нанимателя, выяснение круга лиц, принимающих решение о найме. Но главное, что необходимо,– это умение выделиться из общей массы соискателей и продавать себя так, как это делают лучшие специалисты по продажам.



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