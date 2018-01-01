(Не) та женщина. Диана Рымарь (книга, 2020) слушать онлайн

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Дианы Рымарь – «( Не ) та женщина». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Ульяной Галич. Что главное в ролевых играх? Бурная фантазия? Страсть? Артистизм? Не-е-ет… В ролевых играх главное – не перепутать женщину! Я заказал себе роскошную девочку. Всe прошло как по нотам: пустая дорога, отчаянно сопротивлявшаяся незнакомка… Я получил огромное удовольствие, ее усмиряя. Партнерша оказалась просто сказка, играла очень правдоподобно. Только вот на следующий день я узнал, что свернул не туда и затащил в свою машину совсем не оплаченную мной актрису, а совершенно постороннюю девушку. На счету актрисы Ульяны Галич роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Внимание! 18 Содержит нецензурную брань. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



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