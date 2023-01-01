Не стреляйте белых лебедей. Борис Васильев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Жил в селе Егор Полушкин, односельчане и жена звали его бедоносцем. Все, за что он ни брался, любая работа или дело, – кончались недоразумением. Наделенный талантом истинного художника, со своим собственным взглядом на жизнь, Егор был совершенно не похож на односельчан, практичных и рассудител�ьных. После долгих поисков он наконец находит свое призвание – работу лесничего. Единственными друзьями Егора становятся белые лебеди, о которых он заботится с особой нежностью. Но однажды его счастье кончается: в лес приходят браконьеры…



Не стреляйте белых лебедей слушать на видеосервисе Wink.