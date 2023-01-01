Не стать заложником. Сохранить самообладание и убедить оппонента. Джордж Колризер. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Любую безвыходную ситуацию можно разрешить в свою пользу. Даже если вам угрожает реальная опасность. Джордж Колризер в книге «Не стать заложником. Сохранить самообладание и убедить оппонента» делится принципами и техниками, которые помогают освобождать людей, захваченных в плен физически. �Но существуют и ментальные ловушки: обязательства перед боссом, коллегами, родными, ощущение вынужденности, невозможности что-то изменить, затяжные конфликты. Аудиосаммари этой книги поможет вам проверить, не заложник ли вы прямо сейчас, освободить себя от этих ловушек и научиться помогать в этом другим.



Не стать заложником слушать на видеосервисе Wink.