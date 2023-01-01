(Не) спящие дети – (не) спящие родители. Как улучшить сон ребенка и начать высыпаться. Екатерина Рухленко
Wink
Аудиокниги
(Не) спящие дети – (не) спящие родители. Как улучшить сон ребенка и начать высыпаться. Екатерина Рухленко

(Не) спящие дети – (не) спящие родители. Как улучшить сон ребенка и начать высыпаться. Екатерина Рухленко (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Психология336 мин12+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Ваш ребенок плохо спит по причинам, о которых вы даже и не думали.Из книги вы узнаете: Как современный образ жизни влияет на сон. Как понять, что ребенку хватает сна. Почему ребенок не плохо себя ведет, а просто не высыпается. Что действительно может улучшить сон.Автор не просто дает советы, а докапывается до сути в каждом вопросе с точки зрения биологии сна. Прочитав книгу, вы сможете качественно улучшить сон ребенка и свой собственный.

(Не) спящие дети – (не) спящие родители слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Нон-фикшн, Психология, Медицина, здоровье, красота
Время
336 мин / 05:36

Рейтинг