Не считая небесного света. Повесть о Жанне Дарк. Василий Иванов (книга, 2020) слушать онлайн

Шла Столетняя война между двумя королевствами – Францией и Англией. Боевые действия велись в основном на французской территории, где английская корона имела обширные владения. В один из самых трудных для Франции периодов той войны неожиданно появилась необычная девушка, вставшая во главе фран�цузских войск и одержавшая несколько блестящих побед. А самое главное, она подняла боевой дух французов и дала им веру в победу над захватчиками. Это была легендарная Орлеанская дева по имени Жанна д'Арк.



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