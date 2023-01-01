Не считая небесного света. Повесть о Жанне Дарк. Василий Иванов
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Не считая небесного света. Повесть о Жанне Дарк. Василий Иванов

Не считая небесного света. Повесть о Жанне Дарк. Василий Иванов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Современная проза154 мин12+

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О книге

Шла Столетняя война между двумя королевствами – Францией и Англией. Боевые действия велись в основном на французской территории, где английская корона имела обширные владения. В один из самых трудных для Франции периодов той войны неожиданно появилась необычная девушка, вставшая во главе французских войск и одержавшая несколько блестящих побед. А самое главное, она подняла боевой дух французов и дала им веру в победу над захватчиками. Это была легендарная Орлеанская дева по имени Жанна д'Арк.

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Жанр
Современная проза
Время
154 мин / 02:34

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