Не провоцируй босса, опасно!. Маргарита Светлова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Маргариты Светловой – «Не провоцируй босса, опасно!», третью в серии «Опасные боссы». Она с виду солнечная и позитивная девушка, которая согревает светом и теплом окружающих. Но никто не догадывается, что за кошмар она пережила в прошлом. Казалось, она справилась, появились друзья, работа. Но один неосторожный взгляд и неосторожное слово разделили еe жизнь на «до» и «после». Спровоцировала хищника – жди последствий. Она против? Еe сложности, главное, чтобы он был за. Такие как Кирилл не знают слова «нет», особенно когда читают во взгляде чертовки – да! Он добьeтся правды, узнает, почему та, что лишила покоя, отвергает его. Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Сашей Брежневой. Внимание! 18 Содержит ненормативную лексику и эротические сцены. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Не провоцируй босса, опасно! слушать на видеосервисе Wink.