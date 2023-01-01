Не программируйте ребенка: Как наши слова влияют на судьбу детей. Роберта Кавалло, Антонио Панарезе
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Не программируйте ребенка: Как наши слова влияют на судьбу детей. Роберта Кавалло, Антонио Панарезе

Не программируйте ребенка: Как наши слова влияют на судьбу детей. Роберта Кавалло, Антонио Панарезе (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология384 мин12+
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Сюжет

Бывает, чтодаже любящие родители невсегда осознают, как их самые простые слова навсю жизнь определяют мировоззрение ребенка, его уверенность всобственных силах ижелание действовать. Наука доказывает: наши слова, сказанные отусталости идаже изсамых лучших побуждений, крепко врезаются вдетскую психику. Поэтому прочитайте внимательно эту книгу ипостарайтесь руководствоваться изложенными вней замечательными идеями иприемами, чтобы изменить собственные привычные реакции и– вконечном итоге– изменить судьбу ваших любимых детей клучшему.

Не программируйте ребенка: Как наши слова влияют на судьбу детей слушать на видеосервисе Wink.

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