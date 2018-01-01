Не отвергай босса, опасно!. Маргарита Светлова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Маргариты Светловой – «Не отвергай босса, опасно!», вторую в серии «Опасные боссы». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Сашей Брежневой. Цикл «Опасные боссы». Книга вторая. История Юли и Марата. Она пережила предательство любимого, бросившего еe и обвинившего в измене. Юля уверена – это был только повод, ведь у неe, кроме него, никого не было и не будет. Она решила всю свою жизнь посвятить дочери, но у судьбы свои планы. Теперь она работает на человека, которого, возненавидела. Возненавидела ли? Он грезит ей уже несколько лет, все попытки забыть еe потерпели крах. Ненависть сжигает его изнутри, или это что-то другое? Теперь она полностью в его власти, а то, что не любит, это его не волнует: стерпится – слюбится. Марат отступать не намерен, он заставит еe полюбить. Получится ли? Внимание! 18 Содержит ненормативную лексику и эротические сцены. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Не отвергай босса, опасно! слушать на видеосервисе Wink.