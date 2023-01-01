Не на жизнь, а на смерть. Дмитрий Емец (книга, 2020) слушать онлайн

Веселые приключения Фильки Хитрова и его друзей продолжаются! В своей жизни Филька Хитров, лентяй и большой выдумщик, попадал в такое неимоверное количество дурацких историй, что для того, чтобы сосчитать их, не хватило бы пальцев не только на его руках и ногах, но и на руках и ногах всего 7-го «А». Он на спор мог прикинуться старушкой или замаскироваться под снеговика и потом целый месяц с видом триумфатора на глазах у всего класса поедать свое честно выигранное мороженое. А однажды Филька получил приз – видеоприставку – за лучший костюм к новогоднему балу, явившись на утренник в мешке с подарками! Больше всех были удивлены Дед Мороз, притащивший этот мешок, и Снегурочка. Одним словом, Хитров вполне оправдывал свою фамилию. Но как-то раз он, что называется, сам себя перехитрил…



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