Не может быть!. Михаил Зощенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Актуальная книга на все времена Порой невероятные, порой по-своему трогательные и неизменно гомерически смешные приключения обитателей и обитательниц послереволюционной России, в которой наконец-то в свои права вступила мирная повседневная жизнь, с ее радостями и горестями, заботами и хлопотами… Когда-то персонажей этих рассказов, комедий и фельетонов злобно клеймили «мещанами» и «обывателями». Но все меняется, и теперь эти суетливые и забавные «маленькие люди», которые, в сущности, хотят того же, чего люди хотели во все времена, – счастья, комфорта и обеспеченного существования, нам гораздо понятнее, ближе и роднее, чем их ненавистники и хулители. И наш смех над их злоключениями – смех добродушный и доброжелательный.



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