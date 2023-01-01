Не мешайте палачу. Часть 2. Александра Маринина (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Февраль 1996 года. После отбытия наказания из колонии выходит человек, которого хотят использовать как козырную карту. Анастасии Каменской поручается обеспечить безопасность этого человека на пути в Москву. Вернувшись вместе с бывшим осужденным, она начинает расследовать серию загадочных уб�ийств. Жертвы этих преступлений – люди, виновные в жестоких убийствах стариков, молодых девушек и детей. Кто же этот таинственный палач, карающий преступников?



Не мешайте палачу слушать на видеосервисе Wink.