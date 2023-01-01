Не ходи к гадалке, Лиззи! Галина Герасимова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Какова цена доверия? Лиззи мечтает осветить сенсацию. Тайлер хочет найти незадачливого убийцу. Их знакомство начинается со статьи о мошенничестве, но кто бы знал, что оно выльется в настоящее расследование! Можно сомневаться в гаданиях. Можно ожидать подвоха от пронырливых журналистов. А вот доверять друг другу – придется. Ведь колесо фортуны уже завертелось!



Не ходи к гадалке, Лиззи! Галина Герасимова слушать на видеосервисе Wink.