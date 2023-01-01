Не доверяй никому. Дебра Уэбб (книга, 2020) слушать онлайн

Керри Девлин воспитывает дочку и борется с бывшим мужем. Самое неподходящее время в ее жизни, чтобы расследовать двойное убийство и исчезновение, да еще и с новым напарником Фалько, который имеет не лучшую репутацию. Преступление затрагивает самые высшие слои общества: убит местный богач и его свекровь, а жена похищена. Девлин и Фалько начинают расследование и понимают, что за фасадом роскоши и достатка скрывается гниль, предательства и зависть. Похищенная жена становится все больше похожа не на жертву, а на преступницу. Дело вмешивается в личную жизнь Керри Девлин, теперь ей необходимо действовать в собственных интересах, чтобы раскрыть преступление и обезопасить свою семью.



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