НЕ держи язык за зубами. Пошаговая подготовка к публичному выступлению. Евгения Герасимчук-Карпова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

"Какова структура удачного выступления? На чём строится психология зрителя? Почему форс-мажоры играют на руку? Расскажет преподаватель актёрского мастерства и основательница клуба ораторов Евгения Герасимчук-Карпова! Потеют руки, к горлу подступает ком, а выступить на совещании перед кол�легами кажется невыполнимой задачей? Знакомые ощущения? Книга Евгении Герасимчук-Карповой позволит понять, что любое выступление вам под силу. Нужна только правильная подготовка! На чем строится психология зрителя, что такое помощники спикера, почему форс-мажоры могут сыграть вам на руку – это и многое другое вы можете прочитать в этом руководстве.





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