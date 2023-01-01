Не было бы счастья. Елена Малиновская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Верно говорят: нет худа без добра. В любой ситуации надо прежде всего искать выгоду. Да, я застукала жениха на измене, зато в итоге нашла мужа. Правда, что-то неладное творилось в доме моего так неожиданно обретенного супруга. Естественно, я была бы не я, если бы не попыталась разобраться в происх�одящем. Ох, и что тут началось! Смертельные проклятья, могущественные маги, приглашение на королевский бал и интриги сильных мира сего… Но что поделать, если для меня любопытство не порок, а образ жизни!



Не было бы счастья слушать на видеосервисе Wink.