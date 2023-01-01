Навстречу вихрю. Хельга Петерсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Иден – спасатель. И не только в профессии, но и в жизни. С детства он притаскивал домой одноглазых котят, хромых собак… Теперь к списку прибавилась ещe и девушка. Самая невыносимая девушка во всем городе. И надо бы оставить еe напроизвол судьбы, но слишком мягкий характер не даeт пройти мимо. Просто Иден ещe не знает, в какую воронку закрутятся его обычные будни с появлением в них Лоры Гамильтон.



Навстречу вихрю слушать на видеосервисе Wink.