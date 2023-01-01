Наваждение. Книга 3. Затмение и любовь. Мария Геррер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Затмение и любовь» – фантастический роман Марии Геррер, третья книга цикла «Наваждение», жанр историческое фэнтези, приключенческое фэнтези. Даже если все складывается удачно, и до счастья остался всего лишь шаг – не стоит обольщаться. Судьба может в очередной раз сделать неожиданный пово�рот. И вместо свадьбы героев ждут новые испытания. Бурное прошлое преследует Генриха. За ошибки надо платить, и цена бывает очень высока. Любящая женщина может простить многое, но вот сможет ли она забыть?



Наваждение слушать на видеосервисе Wink.