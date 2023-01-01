Наука сна. Экскурсия в самую загадочную сферу жизни человека. Дэвид Рэндалл. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как большинство из нас, журналист Дэвид Рэндалл не задумывался о природе сновидений. Пока однажды не начал ходить во сне. Как-то в полночь он врезался лбом в стену в коридоре, и после этого углубился в исследование проблемы. «Наука сна» Рэндалла касается таинственных, неизвестных часов, которые составляют почти треть нашей жизни. Сны не так просты, как кажется. Так, например, изучение сновидений изменило букмекерские ставки на некоторые футбольные матчи. Объяснило, что женщины спят иначе, чем мужчины. И ответило на вопрос, как судить лунатика, совершившего убийство во сне . Книга — экскурс в тревожный и захватывающий мир сновидений. Бестселлер New York Times, одна из лучших книг месяца Amazon.



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