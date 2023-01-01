Наука побеждать (избранные главы). Александр Суворов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Александр Васильевич Суворов – не только полководец-победитель, но и блестящий теоретик войны, глубоко обдумывающий каждую составляющую ратного дела. Мнение Суворова было прогрессивным для тех лет – он был сторонником стремительных ударов, быстрых перестроений, всегда стремился победить с меньшими потерями, считая любую войну началом долгого мира. Суворов всегда с любовью относился к солдатам, знал, что именно они завоевывают любую победу.



Наука побеждать (избранные главы) слушать на видеосервисе Wink.