Наука о том, как разбогатеть. Уоллес Уоттлз (книга, 2020) слушать онлайн

«Наука о том, как разбогатеть» (или «Секрет обогащения») – одна из самых известных книг Уоллеса Делоиса Уоттлза – основоположника мотивационной литературы, автора книг, посвящeнных достижению успеха. В книге изложена система (теория) финансового процветания Уоллеса Уотлза. В ее основе заложены духовные принципы, следуя которым человек неизбежно придет к финансовому росту, богатству. Автор дает свое определение богатству и обосновывает необходимость каждого человека быть богатым в условиях современного развитого общества. Произведения Уоллеса Д. Уоттлза— классика учения о позитивном мышлении и действии, они неизменно популярны среди читателей, изучающих и пропагандирующих методы самосовершенствования.



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