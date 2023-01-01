Научитесь говорить так, чтобы вас услышали! 245 простых упражнений по системе Станиславского. Эльвира Сарабьян (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Традиционно считается, что быть умелым оратором необходимо только людям «речевых» профессий – актерам, политикам, лекторам, преподавателям. Но умение понятно и доходчиво говорить необходимо и тем, кто просто хочет, чтобы его услышали и вняли его аргументам. Человека, желающего обрести это умение, не интересуют витиеватые построения академических пособий. Ему нужна методика, позволяющая с первого же шага улучшить свои навыки коммуникации. Мы знаем, что это не просто, именно поэтому пригласили для этого важного проекта настоящего профессионала, актера, режиссера, педагога по сценической речи и актерскому мастерству Александра Михайловича Маскалина. Можете быть уверены, теперь вы научитесь говорить так, чтобы вас услышали!



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