Научите меня летать. Ольга Шерстобитова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Раненый темный маг в зимнем лесу – не та находка, которой нужно радоваться. Сбежать бы без оглядки! Да только бросить незнакомца не позволила совесть, и теперь моя жизнь изменилась. Я стала студенткой Академии света и тьмы и получила в дар крылья. Но научить меня летать сможет только любовь.



Научите меня летать слушать на видеосервисе Wink.