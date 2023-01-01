Научите меня летать. Ольга Шерстобитова
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Научите меня летать. Ольга Шерстобитова

Научите меня летать. Ольга Шерстобитова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези823 мин16+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Раненый темный маг в зимнем лесу – не та находка, которой нужно радоваться. Сбежать бы без оглядки! Да только бросить незнакомца не позволила совесть, и теперь моя жизнь изменилась. Я стала студенткой Академии света и тьмы и получила в дар крылья. Но научить меня летать сможет только любовь.

Научите меня летать слушать на видеосервисе Wink.

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Фэнтези

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