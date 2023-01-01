Научи себя смеяться. Игорь Вагин,Антонина Глущай (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вы хотите не просто выживать, а жить полноценно, ярко, качественно и успешно? Хотите быть баловнем судьбы? Чтобы стать свободным от проблем, нужно научиться смеяться. Смех – это песня свободы. Мы можем потерпеть поражение, но нас нельзя победить, пока мы смеемся. Юмор помогает в нужный момент сн�ять напряжение, настроиться на положительную волну. Юмор повышает энергетику человека, делает его сильнее, увереннее в себе. Юмор – защитная психологическая реакция на страх перед превратностями жизни. Юмор – спасательный круг в бушующем океане страстей и невзгод. Известный психолог Игорь Вагин предлагает техники «смехотерапии» – четкую программу, позволяющую развить чувство юмора.



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