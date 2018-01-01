Научи меня… всему. Яна Кроваль (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной российской писательницы Яны Кроваль – «Научи меня… всему», первую в серии «Магическая Академия». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Сашей Брежневой. Если юной студентке нужно любой ценой поступить на факультет, не принимающий женщин, ей прямая дорога в деканат. Если от одного вида этой самой студентки у декана начинают путаться мысли, ему непременно нужно стать ее куратором… И превратить процесс учебы в настоящий ад. Для обоих. Эльфийка и некромант. Вряд ли из такого союза выйдет что-нибудь достойное… А впрочем, посмотрим. Ведь на пути их ждeт много испытаний… Внимание! Повествование идeт от лица сразу двух персонажей =) Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Научи меня… всему слушать на видеосервисе Wink.