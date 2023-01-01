Национализация рубля – путь к свободе России. Николай Стариков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Пора народу России возвращать себе подлинный и полный суверенитет. Путь к свободе России лежит через Национализацию российского рубля. Ничем не ограниченный выпуск ничем не обеспеченных денег был вековой мечтой банкиров и ростовщиков. Это кратчайший путь к мировому господству. Сегодня все это стало реальностью. Вся денежная масса в мире привязана к доллару, который не кончится никогда. Россия в результате поражения в холодной войне лишена значительной части своего суверенитета. Российский рубль больше не принадлежит ее народу. Выход из тупика для нашей страны – изменение существующей модели выпуска денег. Прочитав эту книгу, вы узнаете: Что такое золотовалютные резервы России и почему они не принадлежат российскому государству? Кто был у Сталина «Чубайсом» и как с ним поступал вождь народов? Как смерть американских президентов связана с различными видами одинаковых американских долларов? Как Бенито Муссолини сотрудничал с английской разведкой и что из этого вышло? Почему СССР отказался вступить в МВФ и подписать Бреттон-Вудское соглашение? Кто и почему получил рыцарский титул за смерть Сталина? Какую конституцию предлагал своей стране академик Сахаров? История создания Банка Англии, причины убийства Иосифа Сталина, неизвестные снайперы на крышах Москвы в октябре 93-го, Центральный Банк России, независимый от России – все это части одного целого. Корни одного дерева. Пора народу России возвращать себе подлинный и полный суверенитет. Путь к свободе России лежит через Национ...Слушайте книгу.



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