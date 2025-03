Настройщик. Дэниел Мейсон (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Захватывающая современная Одиссея – интеллектуальный триллер Дэниела Мейсона «Настройщик», книга года по версиям New York Times, San Francisco Chronicle, San Jose Mercury News и Los Angeles Times. Одним туманным лондонским днем 1886 года настройщик пианино Эдгар Дрейк получает необычное задание от Министерства обороны Великобритании: он должен оставить свою жену и размеренную жизнь в Лондоне и отправиться в джунгли Бирмы, чтобы отремонтировать редкий рояль, принадлежащий загадочному армейскому хирургу. Так начинается его необыкновенное путешествие через всю Европу к Красному морю, а затем через Индию в Бирму. С первой главы «Настройщик» погружает слушателей в мир эксцентричных, ярких персонажей и зачаровывает сюжетом. Искусное повествование и экзотическая атмосфера этого романа сделали его неотъемлемой частью современной классики мировой литературы. Это чувственная история о приключениях, открытиях и противостоянии самым глубоким страхам и искушающим желаниям. Почему настройщика на самом деле отправили на это задание? Сможет ли он остаться собой и вернуться домой? «История о путешествии в джунгли экзистенциальна, она покоится на древних как мир архетипах. “Настройщик” сродни “Одиссее”: книга о странствии и возвращении, о любви и смерти, о том, как меняется наш характер под влиянием внешних обстоятельств». – Дэниел Мейсон Пресса о книге: Захватывающий роман, погружающий читателя в далекий экзотический и поразительно достоверный мир. – The New York Times Роман, опьяняющий экзотикой, полный удивительных описаний и еще более удивительных историй. Эта книга напомнила мне о тех временах, когда в детстве я, забыв обо всем, читал под одеялом с фонариком. – USA Today Чудесный роман, в нем искусно сплетены психология, политика, медицина и теория музыки, все это складывается в чарующую полифоническую композицию, виртуозно исполненную. – Newsday





