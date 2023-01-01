Настоящая история группировок 90-х из «Слова пацана»: от «Хади Такташ» до Измайловской ОПГ. Василий Градов (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Уникальное исследование криминального мира России 1990-х годов, с фокусом на деятельности и влиянии преступных группировок в Казани и других ключевых регионах страны. Настоящая история группировок 90-х из «Слово пацана»: От «Хади Такташ» до Измайловской ОПГ – это уникальное исследование криминального мира России 1990-х годов с фокусом на деятельность и влияние преступных группировок в Казани и других ключевых регионах страны. Здесь подробно рассказывается о структурах, методах и внутренней динамике преступных синдикатов, а также их взаимодействии с политическими и экономическими структурами того времени. О чем эта книга? • Об истории криминального мира в контексте нашей страны; • О мрачном времени и печальных судьбах тех, кого боялись все; • Об историях существовавших группировок для фанатов криминальных фильмов и сериалов. В этой книге собраны не просто сухие факты о бандитах, группировках и криминальном мире конца прошлого столетия, а истории реальных людей с тяжелыми судьбами, которые отражают ситуацию России 90-х годов.



Настоящая история группировок 90-х из «Слова пацана»: от «Хади Такташ» до Измайловской ОПГ слушать на видеосервисе Wink.