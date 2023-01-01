Настольная книга посуточника. Старт. Мельник, Бибик, Морозов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга – руководство к действию, а также ключ к достойному заработку. В ней собрана выжимка девятилетнего опыта построения федеральной сети апартаментов FlatStar. Все рекомендации и инструкции, описанные здесь, прошли проверку временем.Если вы хотите построить свою собственную сеть апартаментов и зарабатывать на посуточной аренде квартир, эта книга даст ответы на все вопросы. Применив эти знания, можно выйти на доход 100 000 рублей в месяц и более. Удача любит смелых! Дерзайте!



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