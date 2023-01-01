Настольная книга диктатора. Брюс Буэно де Мескита, Алистер Смит. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

С древних времен мудрецы задумывались о сути власти и правилах политической игры — от идеалиста Платона до циника Макиавелли. Их рассуждения о «подлинном правителе» и «гармоничном устройстве общества» изучаются в университетах, однако совсем не работают в реальной жизни. Политологи Брюс Буэно де Мескита и Алистер Смит переворачивают почтенную науку политологию с ног на голову: в основе управления хоть страной, хоть корпорацией, хоть собственной семьей лежит один-единственный принцип. И если вы его знаете, вся политическая реальность будет выглядеть для вас по-другому. Что нужно лидеру страны, чтобы удержаться у власти как можно дольше? Почему диктаторам неинтересно выигрывать войны, даже когда их странам грозит реальная угроза? Что на самом деле отличает демократию от диктатуры и в чем они похожи? Внимание: выводы авторов совсем не утешительны, но это та горькая пилюля, которая может помочь обществу выздороветь — в масштабах и страны, и мира.



Настольная книга диктатора слушать на видеосервисе Wink.