Настольная книга диктатора. Брюс Буэно де Мескита, Алистер Смит. Ключевые идеи книги.
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Настольная книга диктатора. Брюс Буэно де Мескита, Алистер Смит. Ключевые идеи книги.

Настольная книга диктатора. Брюс Буэно де Мескита, Алистер Смит. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Саморазвитие32 мин16+

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Сюжет

С древних времен мудрецы задумывались о сути власти и правилах политической игры — от идеалиста Платона до циника Макиавелли. Их рассуждения о «подлинном правителе» и «гармоничном устройстве общества» изучаются в университетах, однако совсем не работают в реальной жизни. Политологи Брюс Буэно де Мескита и Алистер Смит переворачивают почтенную науку политологию с ног на голову: в основе управления хоть страной, хоть корпорацией, хоть собственной семьей лежит один-единственный принцип. И если вы его знаете, вся политическая реальность будет выглядеть для вас по-другому. Что нужно лидеру страны, чтобы удержаться у власти как можно дольше? Почему диктаторам неинтересно выигрывать войны, даже когда их странам грозит реальная угроза? Что на самом деле отличает демократию от диктатуры и в чем они похожи? Внимание: выводы авторов совсем не утешительны, но это та горькая пилюля, которая может помочь обществу выздороветь — в масштабах и страны, и мира.

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