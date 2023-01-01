Наставничество. Игорь Вагин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наставничество – наиболее эффективная разновидность обучения и одна из форм адаптации нового сотрудника. Помимо передачи профессиональных знаний и навыков в задачи наставника входит также передача корпоративных ценностей организации. Известный психолог и бизнес-консультант Игорь Вагин описывает основные принципы и законы наставничества, рассказывает о специфике наставничества в продажах и искусстве торга, в подготовке и проведении презентаций и переговоров.



Наставничество слушать на видеосервисе Wink.