Наставничество. Игорь Вагин
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Наставничество. Игорь Вагин

Наставничество. Игорь Вагин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес220 мин12+
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Сюжет

Наставничество – наиболее эффективная разновидность обучения и одна из форм адаптации нового сотрудника. Помимо передачи профессиональных знаний и навыков в задачи наставника входит также передача корпоративных ценностей организации. Известный психолог и бизнес-консультант Игорь Вагин описывает основные принципы и законы наставничества, рассказывает о специфике наставничества в продажах и искусстве торга, в подготовке и проведении презентаций и переговоров.

Наставничество слушать на видеосервисе Wink.

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