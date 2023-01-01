Наследник в довесок, или Хранитель для дракона. Ная Геярова (книга, 2020) слушать онлайн

Я хасраши, воин одного из самых элитных подразделений самой тьмы. Но, видимо, тьма отвернулась от меня или я воин никудышный. Но после не по моей вине провального задания меня отправили… Присматривать за племянником наследника престола. Кто же знал, что придется следить еще и за будущим владыкой. Ведь его вот-вот коронуют. Если только я успею спасти их будущее владычество от рук недоброжелателей и возможной смерти.А я спасу!Главное при этом – не потерять свое сердце.



Наследник в довесок, или Хранитель для дракона слушать на видеосервисе Wink.