Наследник рода Раджат. Игорь Кольцов (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Из русского аристократа в мелкого слабака! Сможет ли главный герой возродить древний индийский род? Еще вчера я был русским аристократом, руководил техномагическим проектом в военной лаборатории. Сегодня очнулся в Индии, в теле какого-то мелкого слабака из древнего рода Раджат. Этот род уже почти уничтожен, и я – его последний шанс на возрождение. Но сначала мне самому надо суметь выжить.



Наследник рода Раджат слушать на видеосервисе Wink.