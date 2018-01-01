Наследник Древних. Василий Сахаров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет вторую аудиокнигу «Наследник Древних» популярной серии Василия Сахарова « Оттар Руговир». Всего год назад Оттар Руговир, пятый сын северного барона, был образцовым офицером морейской армии. Он сражался с вампирами, эльфами, гномами и некромантами, выполнял свой долг и подчинялся приказам. Однако теперь он беглец, и за ним ведут охоту. Враги и вчерашние друзья хотят его захватить. Но Оттар уже осознал свою силу и знает, что он наследник древнего искусства народа Вайда. Сдаваться нельзя. Поэтому вместе с верными товарищами, которые связали с ним свою судьбу, Оттар бежит в дикую Рунгию. Это начало пути, и он идет еще дальше – в мир, где не осталось магии и он единственный чародей. ©



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